В Ставрополе возобновляется работа маршрутов №37 и №59

После перерыва с работой маршрутов №37 и №59 их снова возвращают в строй, не меняя путь, по которому они будут ехать. В автобусах стоят новые сидения и есть возможность оплатить проезд картой.

Автобусы под №37 выехали на дороги в количестве 17 штук и будут ездить от 204 квартала до улицы Коломийцева. Интервал движения составляет 6-7 минут. Тем не менее, когда в городе стоят пробки, ждать транспорт люди будут дольше.

Меньше оказалось транспорта под №59 – 10 маршруток. Они движутся от улицы Васильева до Мимоз через 2 городскую больницу. Вскоре обещают увеличить количество автобусов.

— На «Яндекс.картах» можно увидеть, где в настоящее время едет автобус, и, чтобы не стоять и не мерзнуть, можно выйти на остановку тогда, когда подъезжает данный маршрут, – рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.