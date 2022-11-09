Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 10:56

Жители ДНР получили российские паспорта на Ставрополье

К пожилым людям правоохранители приезжают сами
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ставрополье продолжает выдавать российские паспорта жителям Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, им также помогают с оформлением всех необходимых документов в кратчайшие сроки. К пенсионерам, у которых проблемы с мобильностью, правоохранители приезжают сами.

— Сегодня российские паспорта получили двое мужчин, прибывших в наш регион из Донецкой Народной Республики. Сотрудники подразделения по вопросам миграции поздравили пенсионеров и вместе с паспортом вручили им издание Конституции Российской Федерации, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пенсионеры поблагодарили полицейских за оказанную помощь и пообещали чтить традиции и культуру страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Помощь уехавшим с территорий, где происходят постоянные боембежки, продолжается.