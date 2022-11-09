Мужчина в Северной Осетии заложил «Лексус» приятеля в качестве залога и получил 1,2 млн рублей

Установлено, что обвиняемый 34-летний житель республики Северная Осетия-Алания договорился со строительной компанией на доставку стройматериалов. Под предлогом предоплаты мужчина попросил деньги, а в качестве залога оставил «Лексус» своего приятеля.

Представители компании пошли на сделку и выдали злоумышленнику 1,2 млн рублей под залог транспорта. Только вот ничего приобретать мужчина не собирался: получив деньги, свои обязательства обвиняемый решил не выполнять, а про машину приятеля позабыл.

— Злоумышленник был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятиях сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Владикавказу. Транспортное средство изъято полицейскими и возвращено законному владельцу, – пишет пресс-служба МВД по республике Северная Осетия-Алания.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд. За мошенничество в крупном размере мужчине светит до 10 лет тюрьмы.