До конца года МЧС Ставрополья проведут проверки пожарной безопасности

На Ставрополье до конца 2022 года проведутся плановые проверки пожарной безопасности в местах большого скопления людей. Их проведут в отношении отдельных категорий объектов, таких как клубы.

О вопросе про проведение внеплановых проверок в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю рассказали, что они проводятся только по поручению правительства РФ, а также по требованию прокурора, чтобы убедиться в исполнении закона.

— Кроме того, внеплановые проверки могут быть согласованы с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, – пишут в ведомстве.

За несоблюдение противопожарного законодательства грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 300 тысяч рублей – в зависимости от статуса оштрафованного лица. Хотя по закону могут вынести всего лишь предупреждение.

При этом ранее сообщалось, что губернатор Ставрополья поручил провести внеплановые проверки после трагедии минувших выходных в Костроме.