Ставрополец хранил в своем доме 700 граммов конопли

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители Кировского округа Ставропольского края узнали, что местный житель хранит в своем доме наркотические вещества. Началась проверка полученной информации, полицейские пришли в дом 50-летнего мужчины. Там были найдены и изъяты растения серо-зеленого цвета. Вещества забрали на проверку.

— Мужчину доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Проведенное экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятое является частями наркосодержащего растения – конопля – массой более 700 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин объяснил, что хранил вещества для личного употребления. Только вот от уголовной ответственности за хранение наркотических средств это его не освобождает. В отношении него возбуждено уголовное дело. После расследования материалы передадут в суд, где мужчине вынесут приговор.