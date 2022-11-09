ЖКХ Ставрополья рассказали про изменения расчета платы за коммунальные услуги

С 1 сентября 2022 года в России вступили новые правила расчета платы за общедомовые нужды. Так, как рассказали в ЖКХ Ставропольского края, теперь за них нужно платить одним из тех предоставленных людям способов:

- по утвержденным нормативам, но в I квартале года, следующего за расчетным, будет выполняться перерасчет по показаниям общедомовых приборов учета;

- по среднемесячным показаниям, также с проведением перерасчета. Решение о таком варианте расчета должны принять собственники на общем собрании;

- по фактическому потреблению, исходя из показаний коллективных приборов учета. В таком случае перерасчет не нужен. Такой вариант также должен быть поддержан на общем собрании.

Если в многоэтажке будет установлены системы автоматического учета затраченных ресурсов, то платить надо, полагаясь на показания таких счетчиков.

В случае когда многоквартирный дом потребляет меньше или больше газа, воды и электричества, то до 31 марта 2023 года жильцам придет перерасчет за прошлый год.

Министр ЖКХ Ставрополья посчитал такие меры оптимальными, так как плату будут брать за общедомовые нужды по фактическому потреблению. Так, жильцы смогут избежать финансовой нагрузки в виде ежегодного перерасчета.