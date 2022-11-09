Ставропольский мошенник обманул женщину, притворяясь сотрудником ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю узнали, что житель региона занимается мошенничеством, рассказывая о том, что является одним из сотрудников ведомства.

За сумму в 544 тысячи рублей мужчина предложил содействие в покупке автомобиля и решении неких бытовых проблем. Правда, возможности помочь жительнице города Михайловска злоумышленник не имел, да и оказывать какое-либо содействие даже не думал.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ОМВД России «Шпаковский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Решением Шпаковского суда 25 октября 2022 года злоумышленника признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.