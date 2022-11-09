Медики Кизляра провели медосмотр ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Кизляра

В городе Кизляре Дагестана врачи на дому посетили и провели медосмотр ветеранов Великой Отечественной войны. Окулист, терапевт, невролог, хирург и фельдшер неотложнои медицинскои помощи осмотрели пенсионеров и провели анализы, чтобы убедиться в добром здравии пациентов.

Тем не менее, ветераны, которым уже за 90, в основном жаловались только на ухудшение слуха, зрения и на повышение артериального давления. После осмотра медики дали рекомендации и выписали рецепты.

— Врачи пообщались с ветеранами в теплой, домашней обстановке, преподнесли им сладкие презенты, пожелали им бодрости духа и доброго здравия. Сегодня в городе проживают три участника Великой Отечественной войны и узница концлагеря, – пишет пресс-служба администрации Кизляра.

Вера Николаевна Никитина, которой 14 января исполнится 100 лет, Георгий Григорьевич Кондрачуков и Филипп Захарович Щербаков пообщались с медиками и рассказали о своей жизни и о том, как приходилось воевать. Были показаны награды и знамена, полученные после победы в Великой Отечественной войне.