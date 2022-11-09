В Ставрополье автобус для детей насмерть сбил пешехода

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 9 ноября, примерно в 15:30 в городе Ставрополе на улице Тухачевского водитель автобуса ПАЗ при движении задним ходом сбил пешехода, который проходил позади транспорта. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте.

— За рулем автобуса находился 58-летний житель города, мужчина был трезв. На месте работают наряды ДПС. Обстоятельства уточняются, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Неизвестно, были ли в салоне дети.

Причиной другой смертельной аварии на Ставрополье могла стать техническая неисправность. Водитель «Лексуса», совершая обгон, не справился с управлением и врезался в едущий по встречной полосе ВАЗ-2112, а после касательно задел пассажирскую ГАЗель. В результате непристегнутый пассажир иномарки вылетел через лобовое стекло и скончался.