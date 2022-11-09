За махинации с документами строящегося здания ставропольскую компанию оштрафовали на 10 млн

В Ставрополе представитель коммерческой организации в интересах юридического лица передал высокопоставленным госслужащим 2,5 млн рублей за то, чтобы ускорить процесс прохождения экспертизы проектной документации.

Целью представителя было ускорение принятия государственным заказчиком выполненных работ и оплаты выполненных работ по контракту. Только вот про незаконное вознаграждение прознали в прокуратуре после проверки на противодействие коррупции.

— По данному факту прокуратура города Ставрополя возбудила дело об административном правонарушении в отношении организации. По результатам его рассмотрения компания привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 10 млн рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В итоге за незаконное вознаграждение компания заплатит 10 млн рублей, помимо отданных 2,5 млн, а виновные в совершении преступления должностные лица уже приговорены к уголовной ответственности.