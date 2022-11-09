Суд потребовал вернуть "проблемные" маршрутки-дублеры в Ставрополе

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края будет обжаловать решение суда по признанию законными маршрутов-дублеров в Ставрополе. Об этом заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов на пресс-конференции.

Проблемным оказался маршрут №12. Краевой суд признал, что маловместительные маршрутки, которые действуют там, должны вернуться.

- Хочу отметить, что это решение не вступило в силу. Министерство и краевая прокуратура однозначно против этого решения. Мы будем обжаловать его в вышестоящем суде, - отметил Борисов.

По его словам, транспорт этого маршрута не отвечает концепции реформы, которую проводит миндор Ставрополья.

- На магистральных маршрутах должны появиться автобусы среднего класса и большей вместимости. Мы будем продолжать эту работу. И по нашему мнению, дублеры на маршрутах № 12 и № 13 работают незаконно, - заявил Борисов.

Решение обжалуют в кассационном суде.