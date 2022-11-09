Глава Дагестана Сергей Меликов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили перспективы развития сетевого комплекса региона

Фото: "Россети - Северный Кавказ"

На рабочей встрече в Москве Глава Дагестана Сергей Меликов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассмотрели ход реализации поручений Президента России в части электроснабжения региона, включая консолидацию бесхозяйных электросетей. Также стороны обсудили подготовку к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов и вопросы тарифного регулирования.

Сергей Меликов подчеркнул важность конструктивного взаимодействия республиканских органов власти с ПАО «Россети»: «Стабильное функционирование энергосистемы и бесперебойное электроснабжение дагестанцев – одна из приоритетных задач, которая находится на особом контроле Президента России. Налаженное взаимодействие Дагестана с ПАО «Россети» и Минэнерго РФ уже приносит ощутимые результаты, необходимо сохранить позитивную динамику, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в установленные сроки».

«Руководство Дагестана понимает проблемы, накопленные в энергетике региона за предыдущие годы, и нацелено на их устранение. Это содействует обеспечению качественного электроснабжения потребителей, что является нашей общей целью. В этом году Группа «Россети» приступила к реализации масштабной Программы повышения надежности. Проводится оформление бесхозяйных объектов – уже зарегистрировано более тысячи трансформаторных подстанций, а также связанных с ними линий электропередачи. В срок и в полном объеме реализована ремонтная программа для уверенного прохождения предстоящей зимы», – отметил Андрей Рюмин.

В рамках ремонтной кампании энергетики Группы «Россети» в Дагестане в 2022 году расчистили от растительности 125 гектаров трасс линий электропередачи, заменили и усилили 4 493 опоры ЛЭП, заменили 9 638 изоляторов, отремонтировали 621 трансформаторную подстанцию.