"Одноклассники" запустили квиз в честь дня рождения Владимира Даля

"Одноклассники" запустили интерактивный квиз в честь дня рождения Владимира Даля и внедрили слова разных регионов из его словаря в защитный код, который надо вводить при подозрительной активности в соцсетях (в капчу - Пр.). Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

В капче появились не только диалектные слова. Пользователи "Одноклассников" также узнают, что такое «фельетон», «эпиталама», «акаренок». Эти и другие слова можно встретить в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК».

- ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, Одноклассники вместе с Российской государственной библиотекой (РГБ) и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. Пользователи смогли проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством писателя, - отмечают в пресс-службе "Одноклассников".

День рождения Владимира Ивановича Даля отмечают 10 ноября. Лексикограф и этнограф прославился благодаря своему "Толковому словарю живого великорусского языка", который считается настоящей лингвистической энциклопедией народа.