За сутки с 9 на 10 ноября коронавирусом на Ставрополье заболели 67 человек

Общее количество выздоровевших от коронавируса на Ставрополье превышает 234 тысячи человек. При этом за последние сутки заболели больше людей, чем выздоровления. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 13 взрослым пациентам.

— Общее число выздоровевших превышает 234 тысячи человек. Уровень заболеваемости остается на невысоких отметках. Но все еще важно помнить о правилах эпидпрофилактики, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация продолжается: за последние сутки 1769 человек получили первый компонент вакцины, а полную иммунизацию прошли 1066 человек. Получить компоненты можно в медучреждениях.

Также напомним, что медики Кизляра провели осмотр ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже за 90. Врачи пообщались с пенсионерами, узнали про их здоровье и жизнь во времена войны.