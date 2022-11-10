В Ногайском районе Дагестана мужчина расстрелял своего приятеля из пистолета

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Примерно в 6:30 в полицию Ногайского района Дагестана поступило сообщение, что 26-летний местный житель несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 46-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали.

Правоохранители прибыли на место происшествия и, опросив свидетелей, выяснили, что между мужчинами возник бытовой конфликт. Чтобы разобраться в ситуации детальнее, полицейские решили допросить подозреваемого мужчину.

— По словам подозреваемого, во время конфликта участник потасовки зашел в дом. Решив, что он пошел за ножом, мужчина из бардачка своего автомобиля забрал травматический пистолет и совершил 3 выстрела, 1 предупредительный, остальные в область бедра и лицо, – пишет пресс-служба МВД Дагестана.

Мужчина задержан, пистолет изъят. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.