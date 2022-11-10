Ставрополье посетило на 30% отдыхающих больше, чем в прошлом году

Больше всего отдыхающих принял Пятигорск. Фото: stavropol.mts.ru

По данным сервисов МТС Исследования и МТС Travel, по сравнению с 2021 годом количество туристов на Ставрополье выросло на 30%. Больше всего отдыхающих принял Пятигорск, второе по популярности у приезжих место занимает Железноводск, где, кстати, отмечен рекордный рост турпотока - на 25%! На третьем месте - Ессентуки и Кисловодск. Как и раньше, больше всего гостей в крае из соседнего Краснодарского края, а также из столичного региона и Ростовской области. На четвертом месте - туристы из Дагестана, на пятом - из Санкт-Петербурга.

Стоит, правда, отметить, что число ростовчан и дагестанцев, выбирающих для отдыха Ставрополье, по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

Третье по популярности у приезжих место занимают Кисловодск и Ессентуки. Фото: stavropol.mts.ru

Исследование также показало, что среди приезжих на Кавминводы все больше тех, кто предпочитает туры выходного дня, и немного меньше тех, кто выбирает полноценный двухнедельный отдых в санатории.

При этом, как выяснилось, гости КМВ стали реже останавливаться в отелях, предпочитая такие бюджетные варианты жилья, как гостевые дома и мини-отели. По данным за январь - август доля бронирования в отелях сократилась, а в объектах малого номерного фонда, напротив, выросла.