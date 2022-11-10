Застройщик в КБР провернул аферу почти на 300 млн

Фото: пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской республики

В Кабардино-Балкарской республике правоохранители выявили факты мошенничества и привлечение денег со стороны граждан, которые не получили договоры участия в долевом строительстве.

Установлено, что в июне 2018 года подозреваемый заключил договор инвестирования денежных средств для возведения многоэтажного здания в Нальчике. Всего застройщик получил 98 млн рублей. По соглашению после строительства и продажи инвестор должен был получить 60% от прибыли.

— Однако после завершения строительных работ и сдачи дома в эксплуатацию гендиректор в нарушение условий договора реализовал 92 квартиры, а денежные средства, принадлежащие инвестору, похитил и распорядился по своему усмотрению, – пишет пресс-служба МВД Кабардино-Балкарской республики.

Также установлено, что директор получил 187 млн рублей от граждан, которые должны были получить договоры участия в долевом строительстве, чтобы официально стать дольщиками. Однако застройщик в очередной раз нарушил закон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: мошенничество в крупном размере и привлечение денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации.