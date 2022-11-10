Прокуратура Ставрополья направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР

По поручению генерального прокурора Российской Федерации сегодня, 10 ноября, прокурором Ставрополья было направлено в краевой суд заявление. В нем есть требование о признании военными преступлениями против человека и геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

— Прокурорами обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами, профильными специалистами. Изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения ни в чем не повинных мирных советских граждан, военнопленных и партизан, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Заявление подали в Ставропольский краевой суд в целях защиты национальных интересов РФ и законных прав и интересов неопределенного круга лиц. Также таким образом хотят донести до мировой общественности о жертвах, которых убивали оккупанты в годы ВОВ.