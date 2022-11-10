Круглосуточный бювет «Ребровский» в Кисловодске закрывается на зиму

Ставший популярным бювет «Ребровский» в городе Кисловодске закрывают на зиму из-за похолодания, при котором он не может больше работать. Его работа, как сообщает глава города, будет возобновлена в марте 2023 года.

Всего в источнике течет три вида минеральной воды: «Нарзан», «Ессентуки-4» и «Славяновская», из-за чего бювет обрел почти такую же популярность, как главная Нарзанная галерея. Ежедневно его могли посетить семь тысяч человек.

— Возобновим работу источника в марте 2023 года и думаем потом его застеклить и превратить в круглогодичный. Бювет, который назвали в честь первопоселенца Кисловодска, открыли в мае этого года, – рассказал об источнике глава Кисловодска в своих официальных соцсетях.

Ранее также закрыли бювет «Народный источник». Объект, как пояснили в администрации нацпарка «Кисловодский», нельзя использовать в холод, поэтому бювет законсервировали.