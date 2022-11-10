Ставропольцам рассказали, какая температура должна быть в их домах

На Ставрополье собственникам и жильцам квартир объяснили, какая температура должна быть в определенных местах помещения. В министерстве ЖКХ рассказали, что качество теплоснабжения зависит от работы УК и ресурсоснабжающих организаций.

— В холодное время года температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18°С и превышать +22°С. А в угловых комнатах градусник должен показывать от +20°С до +24°С, – рассказали в ведомстве.

Если температура не соответствует режиму, первым делом надо обратиться в управляющую компанию, которая должна решить вопросы, связанные с отоплением. Также в квартире можно установить терморегулятор, который не позволит перетопить квартиру и позволяет меньше платить за коммунальные услуги.

Тем временем из-за похолодания на зиму закрывают круглосуточный бювет «Ребровский» в Кисловодске. Сообщается, что его откроют в марте 2023 года.