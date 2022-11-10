В Советском округе Ставрополья 73-летний мужчина убил брата и его сожительницу

По данным следствия, 7 ноября 2022 года в Советском округе Ставропольского края в городе Зеленокумске между подозреваемым 73-летним местным жителем, его 76-летним братом и 70-летней сожительницей произошел конфликт.

Подозреваемому не понравилось, что сожительница его брата высказала недовольство по поводу проживания мужчины в доме ее сожителя. После этого 73-летний мужчина взял деревянный табурет и избил женщину. Она скончалась на месте.

Опасаясь, что вернувшийся домой брат обратится к правоохранителям, увидев труп женщины, подозреваемый три раза ударил 76-летнего мужчину по голове тем же табуретом. Он также скончался на месте.

— В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СКР ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.