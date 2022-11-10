Подтверждена готовность «Россети Северный Кавказ» к прохождению отопительного сезона

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Готовность электросетевого комплекса ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемого им АО «Чеченэнерго» к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов подтверждена соответствующими паспортами Министерства энергетики Российской Федерации.

Паспорта готовности утверждены приказом Минэнерго РФ от 03.11.2022 № 1185.

Подготовку энергообъектов группы «Россети Северный Кавказ» к текущему осенне-зимнему периоду осуществляли порядка 2,5 тыс. специалистов в семи регионах СКФО.

Реализовав ремонтную программу по основным электросетевым объектам в установленные плановые сроки и в полном объеме, энергетики при этом ряд ключевых показателей выполнили с превышением плана.

Так, в текущем году в рамках программы технического обслуживания и ремонтов группой «Россети Северный Кавказ» отремонтировано около 3,3 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) – это составляет 103 % от плановых задач. Почти на 5 % перевыполнен план ремонтов трансформаторов ТП. Энергетики при выполнении отраслевых задач обеспечены необходимой спецтехникой и средствами защиты.

«Россети Северный Кавказ» - крупнейшая электросетевая компания Северо-Кавказского федерального округа, которая осуществляет деятельность на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана (в лице филиалов) и в Чеченской Республике (в лице управляемого АО «Чеченэнерго»).

Напомним, группа «Россети» в 2022 году существенно увеличила объемы ремонтных работ на Северном Кавказе.