Два человека попали в больницу после аварии в центре Ставрополя

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 10 ноября, примерно в 7 утра на пересечении улиц Розы Люксембург и Комсомольская водитель «Лады Гранты» решил проигнорировать красный сигнал светофора и «проскочить» перекресток.

Только вот водитель «Ситроен» не ожидал такого маневра и не смог избежать столкновения с нарушителем. По инерции после аварии иномарка вылетела на тротуар. Обоих водителей доставили в больницу.

— Установлено, что пострадавшие за последние 2 года неоднократно привлекались к адм. ответственности за нарушение скоростного режима. В момент ДТП они были трезвы, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении водителя отечественного автомобиля составлен материал за нарушение требований сигнала светофора. О состоянии участников аварии не сообщается.

Другая авария в Ставрополе стала смертельной. Водитель автобуса для детей не заметил проходящую сзади женщину и раздавил ее задним ходом.