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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:10

На Ставрополье семье из ДНР вручили российские паспорта

Вручение прошло в Кисловодске
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Кисловодске Ставропольского края семье, прибывшей из ДНР, вручили российские паспорта. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали о прибывших в город-курорт людях.

— Мария и София Прохор приехали в город-курорт из Донецка. Сама с дочкой сразу же обратились в отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Кисловодску с заявлением на получение гражданства Российской Федерации, – пишет ведомство.

Правоохранители помогли оформить необходимые для семьи документы. И сегодня, 10 ноября, Мария и София приняли присягу на верность России, подтвердив свое намерение соблюдать законодательство и обязанности гражданина, защищать свободу и независимость, быть верными стране, уважать ее культуру, историю и традиции.

Мама и дочка получили документы РФ, сотрудники полиции поздравили их с этим событием.