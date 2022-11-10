На перекрестке Кулакова и Ленина в Ставрополе неработающий светофор спровоцировал пробку

В Ставрополе на перекрестке Кулакова и Ленина перестал работать светофор. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка, так как проехать без регулировки получается затруднительно. Автоинспекторы следят за данным участком дороги.

— На пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова не работает светофор. Движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Будьте внимательны! – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Тем не менее, о причинах отключения светофора не сообщается, как и времени, когда движение нормализуется. Жителям и гостям краевой столице следует быть аккуратными, чтобы не попасть в километровые пробки до исправления неполадок.

При этом даже работающий светофор в Ставрополе не помог избежать столкновения, так как водитель решил проигнорировать красный сигнал. В результате водители отечественного автомобиля и иномарки попали в больнцу.