Заключенному на Ставрополье добавили 3 года и 2 месяца за получение губки с героином

В Кочубеевском округе Ставрополья 23-летний заключенный из Ростовской обалсти прибавил себе срок нахождения в тюрьме после того, как попросил друга купить героин массой 2,56 граммов. После наркотик надо было пронести, предварительно спрятав в губке. Так и сделал товарищ.

Завершить преступную деятельность у парня не получилось: при получении посылки сотрудники колонии обнаружили странную губку, которая была пропитана веществом бежевого цвета. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщает Кочубеевский районный суд.

— Приговором суда гражданин приговорен к 3 годам лишения свободы, к которому частично присоединено неотбытое наказание по приговору Каменского районного суда Ростовской области и окончательно назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – пишет ведомство.