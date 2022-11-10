Братья-мошенники со Ставрополья притворились сотрудниками ФСБ, чтобы обмануть мужчину на 1,7 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В ноябре 2021 года два брата, жители Ставрополья, познакомились с жителем республики Дагестан, в отношении которого возбудили уголовное дело за коррупцию. «Добрые» мужчины предложили свою помощь, так как они, по их словам, являются сотрудниками ФСБ. Всего за 1,7 млн рублей они предложили избежать ответственности за преступление.

Кроме того, один из братьев даже рассказал, мол, является начальником одного из подразделений управления и под предлогом содействия в покрытии командировочных расходов похитил у ряда жительниц региона денежные средства. Правоохранители узнали о ряде мошеннических схем и возбудили пять уголовных дел. Мужчин поймали и отдали под суд. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Уже 30 октября 2022 года одного из братьев, у которого была непогашенная судимость, признали виновным и отправили на 4 года в колонию строго режима. После него пошел и второй: 4 ноября ему назначили наказание в виде наказание в виде 2,5 лет в колонии общего режима.