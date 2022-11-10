Бюджет Ставрополья хотят увеличить на 6 млрд рублей

Объем казны Ставропольского края планируют увеличить почти на 6 млрд рублей, составив 179 млрд. Основная часть новых средств пойдет в социальную сферу края. Это обсудили на заседании регионального правительства, где глава региона обозначил планы на бюджет.

— Поддержка людей, выполнение обязательств перед ними – этот принцип всегда является фундаментом нашей бюджетной политики. Этим же курсом мы продолжим следовать и в дальнейшем, – сказал губернатор Ставропольского края.

В планах также есть увеличение резервного фонда, рассчитанного на траты в случае непредвиденных мероприятий. Объем дорожного фонда также хотят увеличить, хотя сейчас он составляет 14 млрд рублей.

Также напомним, что ранее губернатор Ставропольского края предложил привлечь студентов к пошиву военной одежды, которую после отправят бойцам на спецоперацию. Солдат продолжают обеспечивать, при этом в правительстве предложили найти дополнительные руки в виде учащихся.