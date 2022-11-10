В городе Пятигорске Ставропольского края 11 ноября на семи улицах несколько часов не будет света. Ограничение, как сказали в пресс-службе администрации города, связано с ремонтом в подстанциях.

Где не будет света

С 9:30 до 11:30:

- улица Октябрьская, 46.

С 9:00 до 11:30:

- улица 295 Стрелковой дивизии, 17.

С 9:00 до 15:00:

- улица Дунаевского, четные № 10-18, нечетные № 15,17;

- улица Малыгина, 36/1, 36/3;

- проезд Кирова, нечетные № 69-81.

С 13:30 до 16:30:

- улица Московская, 70, 72 корпус 1/2/3, 76 корпус 1;

- улица Фучика, 8 корпус 1/2/3, 10, 12.

После завершения ремонта работа подстанций продолжится в штатном режиме. Электроэнергия сразу же вернется в отключенные от нее дома.

Также напомним, что в Ставрополе на перекрестке улиц Кулакова и Ленина не работает светофор, из-за чего там образовалась огромная пробка. Когда вновь включится светофор, не сообщается.