На Ставрополье полицейские задержали наркоторговца с 15 свертками запрещенных веществ

У задержанного обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом. Фото: пресс-служба МВД по Ставропольскому краю

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что накануне сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Буденновский» был задержан 45-летний местный житель. Полицейские поймали наркоторговца после того, как оперативно получили информацию о его планах сбыть сильнодействующие запрещенные вещества.

Оперативники проанализировали полученные данные и отправились на поимку подозреваемого. Им удалось задержать его на одной из улиц поселка Доброжеланный, в тот самый момент, когда мужчина прятал в тайники свертки с наркотиками. У него обнаружили 15 пакетиков с с порошкообразным веществом. После экспертизы выяснилось, что это синтетическое средство - метилэфедрон.

- Следственным отделом ОМВД России «Буденновский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), - сообщается в официальном пресс-релизе от ведомства.