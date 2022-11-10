На Ставрополье согласовали маршруты перевозок для более 70 миллионов разных животных

В 2022 году животные отправятся в восемь областей страны, а также в КБР, Дагестан КЧР и Ингушетию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональное ведомство Россельхознадзора с начала 2022 года поступило 1232 заявления на согласование маршрутов перевозки животных и птиц от хозяйствующих субъектов Ставрополья.

За пределы края вывезли больше 70 миллионов животных. Помимо лошадей, коров, коз и других представителей крупного и среднего рогатого скота, в список включили 1556 пчелосемей, более 10 млн штук рыбопосадочного материала и взрослой рыбы. Специалисты также согласовали маршруты перевозок цирковых и зоопарковых особей — бегемотов, африканских львов, обезьян волков и других животных.

- Среди пунктов назначения значились Волгоградская, Ростовская, Астраханская, Самарская, Ярославская, Московская, Омская, Саратовская области, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, а также Республики Дагестан и Ингушетия, - сказано в официальном пресс-релизе ведомства.

При рассмотрении заявлений в 233 случаях в перевозке животных было отказано. В качестве причин для отказа указывали отсутствие информации об исследованиях, проведенных в лабораториях, и отсутствие всех данных об отправителе или получателе животных.