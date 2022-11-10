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НовостиОбщество10 ноября 2022 18:05

В Дагестане сотрудники Росгвардии задержали рыбаков-браконьеров

Мужчины ловили рыбу с помощью электрического тока.
Анфиса КИМЕНИНИКО

Сотрудники регионального Росрыболовства и Росгвардии соверашил совместный рейд. В какой-то момент в поле зрения специалистов попали мужчины, занимающиея незаконной добычей рыбы. Их задержали в Кизилюртовском районе.

Мужчины ловили рыбы на реке Сулак. Они добывали рыбу с применением электрического тока - использовали электроудочки. Сотрудники ведомств обнаружили у них 62 экземпляра рыбы частиковых видов.

У местный жителей изъяли рыбу, а также лодку, насос, аккумулятор, сачок с электропроводами и преобразователь тока. Браконьерам грозит уголовное преследование по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).