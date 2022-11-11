За сутки с 10 на 11 ноября на Ставрополье 79 человек заболели коронавирусом

На Ставрополье за последние сутки с 10 на 11 ноября коронавирусом заболели 79 человек, среди них 2 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 13 заболевшим. Также 89 пациентов выздоровели за сутки. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода.

— За минувшие сутки ещё в 89 человек выписано из под наблюдения врачей. Уровень заболеваемости практически не растет. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Вакцинация в крае продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1430 человек, а полный курс иммунизации прошли 852 человека. Получить вакцину по прежнему можно в медучреждениях.

К врачам также попали два водителя со Ставрополя после аварии, в которой один из автомобилистов решил «проскочить» перекресток на красный сигнал светофора. Об их состоянии не сообщается.