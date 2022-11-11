Ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 12 и 13 ноября

В Ставрополе на улице Ленина, 74/17 в субботу, 12 ноября, будут продаваться семена подсолнечника в честь экологического праздника Синичкина дня. Кроме того, можно будет приобрести подсолнечное масло высокого качества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Также ярмарки выходного дня в субботу откроются на улице Васильева, 35/1 и проспекте Кулакова, 52. Воскресенье, 13 ноября, такая ярмарка откроется на улице Серова, 466.

Покупателям предложат овощи, фрукты, мясо, молочные изделия, выпечку, сладости мед, зелень и многое другое. Закупиться можно с 8:00 по 16:00. Ярмарки принимают всех гостей.

Напомним, что целью акции по организации таких ярмарок является регулирование цен на продукты питание, а также упрощение торговли для предпринимателей. Покупатели, в свою очередь, могут купить продукты по более низкой цене и более хорошего качества. Все продавцы выставляют ставропольские товары.