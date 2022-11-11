При оценке инновационности российских банков Уралсиб занял место в первой десятке

Фото: банк Уралсиб

Подведены итоги исследований Skolkovo Fintech Hub, целью которых было составить рейтинг самых инновационных банков РФ на первое полугодие 2022 года. В Топ-10 вошел банк Уралсиб.

В оценке участвовали тридцать отечественных банков. Уровень инновационного развития определялся исходя из 18 критериев, разбитых по шести направлениям. Уделялось внимание наличию и развитию таких сторон деятельности, как инновационные сервисы, сотрудничество с компаниями, предлагающими стартапы, организация инновационных мероприятий, венчурные инвестиции, поддержка собственной инновационной оргструктуры и государственных инициатив. Отдельно аналитики отметили то, что из всех исследуемых банков только Уралсиб на данный момент обладает действующей венчурной студией.

- В год мы рассматриваем 800-1000 различных проектов, ежемесячно проводя питч-сессии лучших проектов для наших бизнес-заказчиков. Именно они выбирают те проекты, которые имеют не только инновационный потенциал, но и могут улучшить наше ценностное предложение или клиентский опыт. На 2023 год мы подготовили несколько новых форматов работы, которые будут включать акселерацию и трекинг прошедших отбор проектов, – отметил Дмитрий Гришин, Директор по инновациям, руководитель Дирекции инновационного развития Банка Уралсиб.

Подобные исследования специалисты Skolkovo Fintech Hub проводят уже в седьмой раз. При оценке и составлении рейтингов используются данные из открытых источников, а полученная информация позволяет определять новые направления развития в области цифровизации финансовых услуг.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»