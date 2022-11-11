В выходные 12 и 13 ноября на Ставрополье ожидается теплая и ветренная погода

Фото: сайт ставропольского гидрометцентра

Ставрополье в выходные, 12 и 13 ноября, ожидает теплая погода до +14 градусов, однако ветер обещает подняться до 21 м/с. Такой прогноз дал региональный гидрометцентр.

В субботу, 12 ноября, по краю ночью пройдут заморозки до -1 градуса, однако температура поднимется до +3, а в краевой столице будет от +1 градуса. Юго-восточный ветер 5-10 м/с по региону и 7-9 м/с в краевой столице будет гнать облака – ожидается переменная облачность. Местами по Ставрополью ожидается туман.

Днем субботы температура поднимется: минимальная отметка и по региону, и в краевой столице ожидается в +8 градусов, максимальная – +13 по краю и +10 в Ставрополе. Ветер изменит свое направление на западное. По краю преимущественно без осадков, в краевом центре дождей не ожидают вовсе.

В воскресенье, 13 ноября, станет теплее и ветреннее. В крае ожидается от +1 градуса ночью, в краевой столице – от +2. Преимущественно без осадков, западный ветер останется на все сутки. Скорость ветра по региону – 7-12 м/с, с порывами в 16-21 м/с, в Ставрополе – 10-12 м/с ночью и 19-21 м/с днем.

Температура воздуха днем воскресенья и по краю и в Ставрополе начнется с минимальной отметки в +9 градусов. После в регионе она поднимется до +14, а в краевой столице – до +11. На Ставрополье местами ожидается небольшой дождь.