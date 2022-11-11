Школьники учебных центров СКФУ и НГУ победили в конкурсе проектов "Перспектива"

Фото: СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете завершается всероссийский конкурс "Перспектива". Пять дней школьники из разных уголков России защищали свои исследовательские и практические проекты, передает пресс-служба вуза.

В конкурсе участвовали учащихся специализированных учебно-научных центров, созданных в ведущих вузах страны. В этом году в СКФУ съехалось более 200 школьников и сопровождающих педагогов из Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Якутска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

- Для еще совсем юных ребят такие мероприятия являются шансом заявить новые идеи и подходы в исследовательской деятельности. Важно, что именно университеты стали площадкой для развития школы нового типа, где старшеклассники интегрируются в научную деятельность. Уверен, что конкурс - это возможность представить инженерные, рационализаторские и инновационные проекты начинающих ученых экспертам федерального уровня, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Участники конкурса представляли проекты по четырем направлениям: «Математика и компьютерные науки», «Физика и технические науки», «Социальные и гуманитарные науки», «Естественные науки». Сначала конкурсанты представили свои разработки, а затем попробовали решить кейсы от предприятий Северного Кавказа. К примеру, Новоалександровский мясокомбинат предложил школьникам создать корм для домашних животных из альтернативного сырья, а «Инфоком-C» - разработать технологии помощи врачам при диагностировании болезней системы кровообращения за счет носимых устройств.

- Сначала мы разделились на группы, которые отвечают за разные части кейса. У нас организовались два «конструкторских бюро», каждое из которых предлагает свое решение, мы кооперируемся, а затем идет долгий процесс взаимных объяснений и опровержений, и так мы понемногу приходим к консенсусу, - объясняли механизм работы участники конкурса.

Главный кубок "Перспективы" выиграли две команды - специализированный учебно-научный центр Новосибирского национального исследовательского государственного университета и специализированный учебный научный центр Северо-Кавказского федерального университета.