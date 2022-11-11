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НовостиПолитика11 ноября 2022 8:07

Мобилизованные на Ставрополье закончили боевую подготовку

Военнослужащие отправились в тыловой район спецоперации
Данил Юрков

В Минобороны России сообщили об окончании боевой подготовки мобилизованных со Ставрополья. Бойцы получили всесезонные комплекты полевого обмундирования, бронежилеты, шлемы, тактические очки. Все солдаты должны быть укомплектованы и подготовлены к сражению.

Теперь мобилизованные отправляются готовиться к боевым действиям в тыловой район специальной военной операции на боевое слаживание. Это произошло сразу же после получения ими вещей. Вскоре они отправятся на поддержку сражающихся солдат. Бойцы должны усвоить все знания ведения боя перед сражениями.

Также напомним, что губернатор Ставрополья заявил о готовности купить мобилизованным даже танк. На данный момент поддержка бойцов продолжается, средства на это выделяются из регионального бюджета и благотворительных фондов поддержки мобилизованных и их семей. Сейчас идет покупка квадрокоптеров и тепловизоров.