Супруги из Железноводска хотели продать квартиру, часть которой принадлежит их детям

В мае 2022 года муж и жена из города Железноводска Ставропольского края решили выставить на продажу квартиру, которую приобрели по материнскому капиталу. Часть жилплощади принадлежит их несовершеннолетним детям, поэтому супруги изготовили заранее ложный документ, разрешающий продажу части квартиры детей.

Найдя покупательницу, супруги договорились о продаже за 1,3 млн рублей. Правда, женщина заподозрила, что документ поддельный, и обратилась в отдел по вопросам опеки и попечительства.

— Ей сообщили, что разрешение на заключение договора купли-продажи указанной квартиры, принадлежащей несовершеннолетним, не выдавалось, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Женщина обратилась к правоохранителям, чтобы вывести злоумышленников на чистую воду. Сотрудники задержали супругов, в отношении них возбудили уголовное дело за мошенничество и изготовление ложных документов, которые должны были упросить совершение иного преступления. Материалы дела направлены в суд.