В ФСБ Ставрополья задокументировали призыв к насилию в адрес правоохранительных органов

Сотрудники ФСБ России по Ставропольскому краю узнали, что житель края разместил в своих соцсетях на общее обозрение материал, в котором призывал к насильственным действиям в адрес правоохранительных органов.

Это посчитали действиями экстремистского характера, поэтому уже 25 марта 2022 года мужчину задержали и в отношении него возбудили уголовное дело. Началось расследование и сбор доказательственной базы. После материалы направили в суд, чтобы вынести приговор злоумышленнику.

— Решением Симоновского районного суда города Москвы мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Приговор в законную силу пока не вступил.