На Ставрополье возбудили уголовное дело за смерть 15-летнего подростка в школе

По данным следствия, 10 ноября 2022 года в школе станицы Барсуковской Кочубеевского округа Ставропольского края между двумя 15-летними подростками произошла потасовка, в ходе которой один из них передавил сонную артерию оппоненту.

Самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти парня не удалось. СУ СК России по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка.

— Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и полное установление обстоятельств произошедшего, – пишет пресс-служба ведомства.

После будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается под контролем следователей.