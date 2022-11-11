Ученые СтГАУ получили патент на препарат для новорожденных телят

Фото: СтГАУ

Ученые Ставропольского аграрного университета получили патент на синбиотическое средство, которое снижает риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Препарат решает проблемы профилактики инфекционных болезней и позволяет избежать необоснованного использования антибиотиков. Как отмечают ученые, период новорожденности для телят переломный. В этот момент происходит перестройка деятельности почти всех органов и систем, связанных с изменением способов питания и окружающей среды. И желудок телят особенно уязвим для патогенов. Потому важно позаботиться о питании и иммунитете животного.

Команда ученых СтГАУ предложили использовать живые пробиотические микроорганизмы, обеспечивающие эффективную стимуляцию жизнедеятельности симбионтной микрофлоры. В отличии от антибиотиков, средство не оказывает негативного влияния ни на животное, ни на человека, который будет употреблять продукты.

Фото: СтГАУ

- Особенность данного средства – включение в его состав лактулозы – пребиотика №1 в мире. Она предотвращает образование токсичных продуктов белкового распада и стимулирует процессы роста включенных в него полезных микроорганизмов, - рассказала заведующая базовой кафедрой эпизоотологии и микробиологии профессор Надежда Ожередова.

- Массовость использования антибиотиков влечет устойчивость к ним микроорганизмов. А люди становятся их пассивными потребителями. Чтобы минимизировать эти риски, для профилактики болезней оправдано использование синбиотических средств. Наши ученые получили патент на подобное средство. Его стоимость по предварительным оценкам будет адекватной. Опытные образцы успешно апробированы на молодняке крупного рогатого скота в двух хозяйствах Ставропольского края. Теперь стоит подумать о том, как его внедрить в производство и сделать его доступным для сельхозпроизводителей, - пояснил врио ректора Владимир Ситников.