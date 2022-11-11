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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:45

Главный источник распространения туляремии на Ставрополье еще не найден

Об этом сообщил врио Петровского городского округа Александр Бабыкин
Анфиса КИМЕНИНИКО
Местные власти призвали жителей не контактировать (или делать это в перчатках) с мелкими животными - грызунами, зайцами, ондатрами.

Местные власти призвали жителей не контактировать (или делать это в перчатках) с мелкими животными - грызунами, зайцами, ондатрами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Ставропольском крае медики диагностировали у нескольких жителей Петровского городского округа опасное инфекционное заболевание - туляремию. Региональный Роспотребнадзор вместе с сотрудниками администрации Петровского городского округа проводит комплекс мероприятий по стабилизации ситуации и предотвращению дальнейшего распространения туляремиии среди жителей.

- Все болеющие находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное и не вызывает опасений, - прокомментировал состояние заразившихся ставропольцев Александр Бабыкин.

Специалисты до сих пор не установили главный источник заражения жителей туляримией, они предполагают, что заболевшие пили некачественную воду. В связи с этим всем жителям Петровского городского округа рекомендовано употреблять только кипяченую воду и исключить контакты с грызунами.