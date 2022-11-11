По вине управляющей компании в Ессентуках от утечки газа пострадала семья из четырех человек

На Ставрополье в городе Ессентуки после того, как в ночь с 19 на 20 октября 2022 года семья из четырех человек, в том числе двух детей, пострадали от утечки газа в квартиру, провели проверку выполнения требований законодательства в сфере газоснабжения и лицензирования. Пострадавшие были госпитализированы, о тяжести их состояния не сообщается.

В квартире пострадавших, как оказалось, отсутствует тяга в дымоходе от газовой колонки, а также была слабая тяга в вентиляционном канале. Инженерные работы, согласно законодательству, лежат на ответственности управляющей компании. Перед отопительным сезоном обязательно надо выполнять подготовку и проверку работы систем.

— Однако управляющая компания в соответствии с требованиями закона не позднее чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов не произвела, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После этого прокурором города Ессентуки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора управляющей компании. За такое ему грозит штраф в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.