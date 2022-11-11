Прогноз: доля переводов через СБП превысит к концу года 80%

По прогнозам ВТБ, к концу 2022 года доля операций через СБП превысит 80% от общего объема переводов розничных клиентов. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

«Система быстрых платежей стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря ее доступности и высокой скорости проведения операций. По нашим прогнозам, к концу года ее доля превысит 80% от всех переводов. В условиях санкционных ограничений СБП уже стала для нашей страны одним из важных элементов укрепления технологического суверенитета. Новым этапом ее развития станет возможность проводить трансграничные переводы по номеру телефона. Это позволит мгновенно пополнять счета клиентов в дружественных странах и еще активнее использовать отечественную платежную систему при повседневных расчетах», - прокомментировал Святослав Островский.

Кстати, банк участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения. Сервис позволит ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.