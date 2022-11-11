Ставрополью выдадут 16 машин скорой помощи и 55 школьных автобусов

В первом квартале 2023 года Ставропольскому краю выделят 55 школьных автобусов и 16 машин скорой медицинской помощи. Транспорт приобретут для края по поручению президента РФ, а ездить они будут преимущественно по селам, чтобы увеличить количество специальный машин в сельских территориях.

— Президент поручил обеспечить российские субъекты нужным количеством таких машин. В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители, – рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Увеличение количества автопарка скорой помощи и школьных автобусов должно способствовать более продуктивной работе учреждений. Так, школьникам будет проще добираться до школ, а медики будут быстрее реагировать на срочные вызовы.

Ранее уже сообщалось о том, что край получит 16 машин скорой помощи, которые доставят в небольшие населенные пункты – маленькие города и села. Соответствующее распоряжении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.