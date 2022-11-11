Из Предгорного округа Ставрополья в зону спецоперации отправили больше тонны яблок

Жители Предгорного округа Ставропольского края собрали для мобилизованных фуру с гуманитарной помощью. Бойцы получат яйца, растительное масло, овощи и тонну яблок. Для солдат также купили печки, об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

— В зону СВО из Предгорья доставили теплую одежду, печи, различные инструменты, многое другое, – рассказали в ведомстве. Поддержка бойцов продолжается, им отправляют все необходимое по запросу из воинских частей.

Напомним, что губернатор Ставрополья призвал глав районов выдавать любую помощь мобилизованным, даже если это касается чего-то незначительного. Бойцам выделяется помощь из краевого бюджета и благотворительных фондов поддержки мобилизованных и их семей. Гуманитарные грузы отправляются по запросу от солдат, чтобы улучшить условия жизни.