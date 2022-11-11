Минераловодский округ Ставрополья отправил мобилизованным снаряжение

В город Буденновск из Минеральных вод мобилизованным отправили снаряжение, которое понадобится им не только зимой, но и в любое время. Так, бойцы получили рюкзаки, утепленные костюмы, наколенники и налокотники, карематы, рации, тактические очки и печки.

— Что касается коллиматорных прицелов, тепловизоров и других устройств - отработали с командованием части, получили от ребят дополнительные списки по потребностям для подачи заявки в краевой благотворительный фонд и дальнейшей закупки, – написал в своих официальных соцсетях глава Минераловодского округа.

Напомним, что губернатор Ставрополья призвал глав районов выдавать любую помощь мобилизованным в любых вопросах. По необходимости, сказал глава региона, край купит даже танк для бойцов. Поддержка солдат продолжается за счет краевого бюджета и благотворительного фонда помощи мобилизованным и их семей.