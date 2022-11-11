На Ставрополье троих сотрудников полиции подозревают в наркосбыте

Сотрудники полиции подозреваются в совершении четырех преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Минераловодского отдела полиции подозреваются в должностных преступлениях и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам. Их подозревают в превышении полномочий и сбыте наркотиков. Выяснилось, сотрудники ведомства решили своеобразным образом поднять статистику работы своего отдела. С этой целью они убедили ставропольца дать признание в преступлениях в обмен на сильнодействующие запрещенные вещества.

- В августе и сентябре 2022 года подозреваемые для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. В качестве вознаграждения сотрудники полиции сбывали ему наркотические средства общей массой более 0,8 грамма, - уточняется в официальном пресс-релизе.

Преступная схема сотрудников полиции была раскрыта сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД, все подозреваемые сейчас задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. По словам сотрудников регионального МВД, если вина подозреваемых будет доказана, то полицейские понесут ответственность в установленном законом порядке.