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НовостиОбщество11 ноября 2022 17:11

Воздушное судно дважды не могло вылететь из аэропорта Минеральных Вод

Причиной стали технические сложности на борту судна
Алексей ЗИМЕНОК

Один и тот же лайнер дважды не смог улететь из Минеральных Вод. Причиной неудачного старта стали технические проблемы. Капитан был вынужден оба раза возвращаться на стоянку в аэропорту.

Первый неудачный вылет у судна Sukhoi Superjet случился10 ноября 2022 года. Самолет не смог улететь в южный Сочи, потому датчика, указывающий данные о количества топлива - сообщал о дисбалансе.

Второй раз неприятность случилась 11 ноября 2022 года. Воздушное судно должно было отправиться в Ташкент, но самолет был вынужден вернуться на стоянку с исполнительного старта на взлётной полосе. И в этот раз главной причиной неудачи стала некорректная работа датчика топлива.